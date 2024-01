"Dann haben Sie jetzt die Chance. Ich stehe hier und frage Sie!", sage ich zu ihm. "Was stört Sie, was müsste sich ändern?"

"Alles muss sich ändern", sagt er. "Ist alles Kacke."

"Ja aber was denn konkret?"

"Na alles eben. Die Regierung und das wird immer schlimmer."

"Was genau ist für Sie schlimmer geworden und was brauchen Sie, damit es besser wird?", frage ich ihn noch einmal direkt.

"Na so genau kann ich das nicht sagen, aber es ist alles nicht mehr auszuhalten heutzutage", antwortet der Herr.

"Aber was wünschen Sie sich, ganz persönlich, damit sich Ihre Lage verbessert?", hake ich nochmal nach.

"Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es geht doch eh durch die Zensur, was Sie schreiben und uns hört ja sowieso keiner zu!"