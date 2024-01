Clemens Risse: Das hat mehrere Gründe. Der erste ist, dass ich im Familienbetrieb keinen habe, der den Betrieb führt, wenn ich einen Tag lang zum Protestieren fahre. Ich bin auch im Zwiespalt. Der Protest an sich ist total berechtigt. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, so einen Versuch der Revolte zu starten und die Situation so gegen die Regierung aufzubringen. Wir leben in einer Demokratie. Da geht es um klaren Austausch. Wir sollten nicht vergessen, dass alle Bauern ihre Vorzüge vom Staat haben. Ich meine die Agrarsubventionen, die jeder Betrieb erhält. Dazu muss man leider sagen, dass die im Dezember fälligen Fördermittel in Sachsen immer noch nicht ausgezahlt wurden. Das hat viel Frust erzeugt. Am Mittwoch zur Demo des sächsischen Bauernverband gehe ich.