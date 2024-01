Im Streit um die EU-Gelder geht es um rund 241 Millionen Euro für etwa 7.000 Betriebe in Sachsen. Bisher wurde das Geld stets am Jahresende überwiesen. Wegen Problemen bei der Softwareanpassung war dies bisher laut Ministerium noch nicht möglich. Im Dezember hatte Günther angekündigt, einen Nachteilsausgleich für die verspäteten EU-Gelder zu zahlen. Dieser soll laut Ministerium aber erst gezahlt werden, wenn die ausstehenden Direktzahlungen geflossen sind. Damit rechne man bis spätestens Ende Februar, hieß es damals.

Erst am Mittwoch hatte sich Ministerpräsident Kretschmer auf der Kundgebung in Dresden zu den ausstehenden Zahlungen geäußert. Er bat gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten um Entschuldigung für die Verspätung. Es sei bitter, dass die Auszahlung in diesem Jahr nicht geklappt habe, so Kretschmer.