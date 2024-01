Bildrechte: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Verkehrseinschränkungen Ticker zu Bauernprotesten in Sachsen: Erste Blockaden von Autobahnauffahrten schon am Sonntag

07. Januar 2024, 16:04 Uhr

Am Montag wollen in ganz Sachsen Bauern gegen die geplanten Kürzungen von Subventionen durch die Bundesregierung protestieren. Neben Kundgebungen in vielen Städten ist auch eine Blockade von zahlreichen Autobahnauffahrten geplant. Im Landkreis Görlitz sollen schon am Sonntagnachmittag die ersten Blockaden an der A4 stattfinden.