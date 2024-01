Der Aufruf erfolgte auch mit Blick auf eine Aktion gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Am Donnerstagabend hatten protestierende Landwirte mit ihren Treckern einen Fähranleger am Nordseehafen Schlüttsiel blockiert und Habeck am Verlassen der Fähre gehindert. Der Minister war privat mit dem Schiff unterwegs gewesen. Die Fähre hatte wieder umkehren müssen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt in dem Fall wegen Nötigung und möglichen Landfriedensbruchs.