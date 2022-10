Die Straßenblockaden sind für die Aktionsgruppe eine Art Aufmerksamkeitsgarant. Wo der Verkehr steht, ist die Empörung groß. Christian Bläul klebt sich immer wieder an der Straße fest – in Dresden und vor allem in Berlin – mit Sekundenkleber. So will er eine zeitnahe Räumung durch die Polizei verhindern. "Wir werden so lange in Aktion gehen, bis die Regierung den Ernst der Lage begreift und dementsprechend handelt", sagt er in einem Video auf Youtube.