Wegen Bauarbeiten der Deutsche Bahn-Netztochter an einem elektronischen Stellwerk fallen am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag die meisten Züge in der Oberlausitz aus. Darüber informierten Länderbahn (Trilex) und der Verkehrsverbund Oberelbe. Betroffen sind demnach die Verbindungen Dresden – Görlitz sowie Dresden – Zittau und Seifhennersdorf – Hrádek nad Nisou.