"Da sind wir an Akkuzügen hängengeblieben, die auf dem Dach viele, viele Akkus haben. Die sieht man von unten kaum", so Ester. Mit diesen Akkus sei es möglich, Strecken von 120 Kilometern zu überbrücken. "Die Akkuzüge von Coradia Continental sind die ersten, die im getakteten Schienennahverkehr in Ostdeutschland zum Einsatz kommen", sagt er.