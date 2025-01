Die Hälfte ist Müll

Ob sich davon etwas wiederverwerten lässt, müsse man genau schauen, sagt Denny Böhm. Für ihn sind solche Funde keine Überraschung: "Wir holen alles raus, das ist wirklich verrückt. Essensreste, tote Tiere, Bauschutt." Etwa die Hälfte des Containerinhalts sei Müll. Das sei aber nicht erst seit der neuen EU-Richtlinie so, die seit Anfang Januar gilt. Ob sie diesen Trend noch einmal verstärke, müsse man sehen. Dabei habe sich für die Verbraucher eigentlich nichts geändert, betont Böhm.

Bildrechte: MDR/Viola Simank

Altkleider wie bisher entsorgen

Der Altkleidersammler versucht das auch allen zu erklären, die bei ihm seit Bekanntwerden der neuen EU-Richtlinie anrufen. Deren Befürchtung: Man dürfe überhaupt keine alten Textilien mehr im Restmüll entsorgen. Das sei aber nicht der Fall, sagt Denny Böhm: "Man kann auch weiterhin die kaputte Socke in die schwarze Tonne werfen, da gibt es keine Strafzahlungen." Nach wie vor gelte, dass nur saubere und wiederverwertbare Kleidung, Schuhe oder Decken in die Altkleidercontainer gehören. Alles andere komme wie bisher in den Restmüll.

Bildrechte: MDR/Viola Simank

Deutsche Vorbild beim Altkleidersammeln

Denn, sagt der Verband kommunaler Unternehmen VKU, in Deutschland gebe es bereits mit den öffentlichen Containern ein gut funktionierendes Sammelsystem für Altkleider. Rund 64 Prozent der Alttextilien würden bereits darüber erfasst. In anderen Ländern sieht das allerdings anders aus. Nach Angaben der EU landen europaweit fast 90 Prozent der gebrauchten Textilien im Müll und werden verbrannt. Vor allem in Ländern, in denen es noch keine getrennten Sammelsysteme für Altkleider gibt, soll also die neue Richtlinie für Besserung sorgen und das Textilrecycling voranbringen.

Kommunen und Landkreise jetzt zuständig

Während sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Sammlung von Altkleidern nichts geändert hat, sieht das für die Kommunen und ihre Abfallwirtschaftsbetriebe etwas anders aus. Zumindest theoretisch, denn sie sind nun wie beim Papier oder Glas auch für die Bereitstellung von Sammelmöglichkeiten für Altkleider zuständig. Sie können allerdings selbst entscheiden, in welcher Form sie dies tun.

Der Landkreis Bautzen wird zum Beispiel keine eigenen Altkleidercontainer aufstellen. "Aktuell wird die Dichte der Entsorgungsmöglichkeiten im Landkreis als ausreichend angesehen", so Kreissprecherin Frances Lein. Außerdem könne man alte Textilien auf den Wertstoffhöfen des Landkreises kostenlos abgeben. Dabei gelte auch hier, dass nicht mehr verwertbare Kleidung in den Restmüll gehöre. Ähnlich sieht es in den anderen sächsischen Landkreisen aus.

Bildrechte: MDR/Viola Simank Wie entsorge ich Altkleider richtig? Zu Alttextilien zählen nicht nur gebrauchte Bekleidung, sondern auch Schuhe, Decken, Bettwäsche oder Taschen.



In Sammelcontainer gehören nur Dinge, die sauber, trocken und in einem ordentlichen Zustand sind. Diese können aber auch in Second-Hand-Läden oder in Kleiderkammern gemeinnütziger Organisationen wie dem DRK abgegeben werden.



Verschmutzte oder kaputte Textilien kommen in den Restmüll. Sie würden die saubere Bekleidung in den Sammelcontainern nur kontaminieren und damit unbrauchbar machen. Größere Mengen können in der Regel auf den Wertstoffhöfen der Städte und Landkreise abgegeben werden.

Firma aus Lohsa setzt auf polnischen Partner

Allerdings lichten sich an manchen Stellen die Containerstellplätze. Denn die Weltmarktpreise für Alttextilien sind im Keller. Das macht vielen privaten Sammelunternehmen zu schaffen. Einige haben schon Insolvenz angemeldet, wie der Textilrecycler Soex aus Bitterfeld-Wolfen. Andere stellen weniger Sammelcontainer auf, weil es sich nicht mehr lohnt und der Aufwand zu hoch wird, zum Beispiel beim DRK.

Denny Böhm und seine zehn Mitarbeiter halten aber durch. Wie macht er das? "Wir betreiben gemeinsam mit einem Partner aus Polen mehr als 40 Second-Hand-Läden in Polen", erzählt er. Im polnischen Partnerunternehmen würden die gesammelten Altkleider sortiert und einen Teil in den Läden verkauft. Der andere Teil ginge dann in alle Welt zur Weiterverwertung.

