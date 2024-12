Kurz vor Weihnachten: Textilrecycler Soex aus Bitterfeld-Wolfen entlässt alle Mitarbeiter

Professionelle Verwerter kaufen riesige Mengen an Altkleidern in Deutschland kaufen, sortieren sie und bieten noch Tragbares weltweit als Secondhand-Ware an. Doch das wird immer schwieriger. Denn der Markt für gebrauchte Kleidung hat sich stark verändert. Im November äußerte Soex-Geschäftsführer Fred Ponath noch Hoffnung auf einen Neustart durch das Insolvenzverfahren.



"Als erfahrener Sammler und Sortierer verfügen wir sowohl über die Mengen als auch die Expertise, unsere Technik stetig praxisnah weiterzuentwickeln und unser Business-Modell auf die künftigen Anforderungen auszurichten." Doch der Trend geht gerade bei jungen Leuten zu Kleidung, die günstig ist und nur eine Saison halten muss, sogenannte Fast Fashion.