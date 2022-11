Feuer Drei Autos in Bischofswerda brennen aus

In Bischofswerda sind in der Nacht drei Autos abgebrannt.

In Bischofswerda sind in der Nacht drei Autos abgebrannt. Bildrechte: Rocci Klein

In Bischofswerda sind in der Nacht zu Freitag drei Fahrzeuge abgebrannt. Sie waren an der Heinrich-Mann-Straße geparkt. Als die Feuerwehr dort eintraf, standen die Wagen bereits komplett in Flammen.