Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zum einem Hausbrand in Bautzen aus. Es wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zum einem Hausbrand in Bautzen aus. Es wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zum einem Hausbrand in Bautzen aus. Es wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Bildrechte: Lausitznews

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am Freitagmorgen in Bautzen ist das Haus unbewohnbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden für die 30 Bewohnerinnen und Bewohner andere Wohnungen organisiert. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Eine Briefträgerin hatte das Feuer im Dachstuhl kurz vor halb fünf entdeckt und Alarm geschlagen. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Außerdem löschten die Feuerwehrleute einen weiteren Brandherd im Keller, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Die Bewohner des Hauses in der Paul-Neck-Straße wurden zunächst in einem nahen Gewerbebetrieb untergebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Stadt waren 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bautzen, der Ortsfeuerwehren, der Feuerwehren Bischofswerda und Wilthen sowie der Schnelleinsatzgruppe des ASB, der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort.

Am frühen Morgen machte sich auch Bautzens Oberbürgermeister Karsten Vogt (CDU) ein Bild von der Lage. Er dankte den Einsatzkräften für ihren schnellen Einsatz und der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) und den umliegenden Anwohnern für die Mithilfe. Die BWB hat damit begonnen, die Bewohner in möblierte Wohnungen, Hotels und Ferienwohnungen zu vermitteln.



Die Restlöscharbeiten dauerten den gesamten Tag an. Wie Einsatzleiter Silvio Bolz mitteilte, hatte sich das Feuer über Versorgungsleitungen auch bis in eine Wohnung durchgefressen und dort eine Waschmaschine in Brand gesetzt. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.