Am Montag gegen 21:45 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr Bautzen ein. Als die Einsatzkräfte ankamen, standen Teile des Dachstuhls bereits in Flammen. Es bestand laut Feuerwehr die Gefahr, dass sich das Feuer durch den starken Wind ausbreitet und auf benachbarte Häuser übergreift. Dank des schnellen Einsatzes habe die Feuerwehr diese Gefahr abwenden können. Sie nutzten eine kurze Windpause für die Löscharbeiten. Das betroffene Haus selbst war jedoch nicht mehr zu retten.

Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache. Klar ist jedoch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht so bald wieder in ihre Wohnungen einziehen können. Die Betroffenen versuchen nun zu retten, was zu retten ist. Während ein beißender Brandgeruch in der Luft liegt, packen sie ihre Habseligkeiten und tragen sie aus dem Haus.