Auf dem Fensterbrett steht der Adventskranz, die Kerzen werfen ein wohliges Licht ins Zimmer. Ein leichter Luftzug weht die Gardine an den Flammen vorbei. Es reicht ein kurzer Augenblick, der Stoff fängt Feuer. Und kurz darauf steht das Zimmer in Brand. Was wie die schlechteste aller Weihnachtsgeschichten klingt, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen.