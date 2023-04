Es ist gerade mal zwei Jahre her, dass drei Hobbybrauer eine Braumanufaktur in Cunewalde eröffnet und das Bierbrauen zu ihrem Beruf gemacht haben. Doch diese wenigen Monate haben gereicht, um mit einem ihrer Biere die erste Auszeichnung einzufahren: Ihr Rotbier "Rutkatl" erhielt bei einem internationalen Wettbewerb eine Auszeichnung in Gold.