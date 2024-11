Bildrechte: Jens-Michael Bierke

Keine Förderung Muss Cunewalde sein Veranstaltungshaus Blaue Kugel 2026 schließen?

27. November 2024, 11:30 Uhr

Die Blaue Kugel in Cunewalde bei Bautzen ist eine Institution in der Region. In dem Veranstaltungshaus finden jährlich rund 100 Konzerte, Abschlussbälle, Weihnachtsfeiern, Theateraufführungen oder Tagungen statt. Doch damit könnte 2026 Schluss sein, denn Cunewalde fehlt das Geld. Auch, weil eine dauerhafte Förderung durch den Kulturraum bisher ausblieb. Jetzt appelliert der Bürgermeister an die Solidarität anderer geförderter Kultureinrichtungen.