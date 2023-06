Im Kreis Bautzen sind zwei Agrarbetriebe zum Ziel von Einbrechern geworden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bauten unbekannte Täter laut Polizei in beiden Fällen die Bedieneinheiten von Traktoren aus. In Nedaschütz seien bei zwei Traktoren die Türen aufgebrochen worden, um an die Technik zu kommen. Bei einem dritten Traktor seien die Täter an der Tür gescheitert.