Bisher seien sämtlich Bußgeldverfahren noch nicht entschieden, teilte das Heibo-Organistationsteam mit. "Einige wurden noch nicht einmal verhandelt." Man unterstütze die Betroffenen mit Beratung, Vermittlung und dem Spendensammlungen, um die Kosten, die am Ende anfallen, decken zu können.

Um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dreht sich zudem ein Strafprozess am 26. August in Kamenz. Zwei Aktivisten seien bereits wegen einer - laut Heibo-Team - "simplen Ankettaktion" in erster Instanz zu jeweils sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.