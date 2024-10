Nach einer aufwändigen Rekonstruktion wurde das ehemalige Wohnhaus eines Henkers aus dem 18. Jahrhundert offiziell an die Gemeinde Neschwitz bei Bautzen übergeben. Wie der Kultur- und Heimatverein Neschwitz MDR SACHSEN mitteilte, wurde das mehr als 300 Jahre alte "Scharfrichterhaus" in unzähligen Arbeitsstunden von Mitgliedern des Vereins in Luga wieder aufgebaut. Auch Auszubildene des Berufsschulzentrums Löbau haben demnach mitgeholfen, das traditionelle Lehm-Stroh-Gemisch in dem Fachwerkhaus einzubauen.