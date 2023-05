Immer freitags und am Wochenende stellt Marlen Gläßer vom Groß Särchener Sunshine-Park ihren Aufsteller raus. Der zeigt mit sonnigem Gruß: "Wir haben geöffnet." Sie müsste immer wieder betonen, dass es am Knappensee ihre kleine Freizeitoase mit Gaststätte, Minigolf, Freiluftschach und Campingplatz gibt. Denn seit einem Jahrzehnt ist der See wegen Ufersanierungen und einer verheerenden Rutschung gesperrt und damit auch aus dem Blick der Ausflügler geraten.

Durchhalten lautet die Parole

Als im März 2021 ein großes Stück des Ostufers abbrach und mit Baum und Borke im Wasser versank, war es ein herber Schlag für die Anrainer. "Es war deprimierend, denn da war der See ja schon sieben Jahre gesperrt", sagt Gläßer. Der Tiefpunkt sei die Nachricht des Oberbergamtes im Juli 2022 gewesen, dass der See viel länger als geplant gesperrt bleibt. "Da waren wir pappensatt. Wir haben so viele Jahre durchgehalten." Laut dem Oberbergamt ist eine Nutzung der Wasserfläche vor 2028 nicht möglich.

Im März 2021 geriet ein großes Uferstück ins Rutschen und versank im Knappensee. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Marlen Gläßer hält mit Mann und Tochter den Sunshine-Park am Laufen. Doch wirtschaftlich über die Runden kommen sie durch ihr zweites Standbein: das Waldbad in Bernsdorf. Am Knappensee seien es in der Regel Kurztouristen, die bei ihnen eine Nacht bleiben. Die Öffnungszeiten der Gaststätte hat die Familie hier auf drei Tage die Woche reduziert.

Wir müssen immer betonen, dass es uns noch gibt. Wir haben uns ein zweites Standbein geschaffen, das Waldbad Bernsdorf. Marlen Gläßer Sunshine-Park

Außerdem besuchen Kindergruppen aus der Grundschule Groß Särchen und den Horten in Hoyerswerda den Ferienpark. "Sie machen hier ihre Wandertage und haben Spaß. Wir hoffen so, bei den Kindern in Erinnerung zu bleiben, dass sie später wiederkommen", sagt die Ferienparkbetreiberin. "Wenn ich träumen könnte? Dann, dass der See nächstes Jahr aufmacht."

Datschenbesitzer dauert Sanierung zu lange

Davon träumen auch die Bungalowbesitzer in der angrenzenden Freizeitanlage Werner Seelenbinder. Lutz Bretschneider, der seit 1992 hier einen Bungalow hat, hat sich mit der Situation irgendwie arrangiert. "Ich nutze derzeit viele Alternativangebote, die es in der Region gibt, wie zum Beispiel die anderen Seen." Auch mache die Gemeinde Lohsa viel, um touristische Angebote zu schaffen, hebt Bretschneider hervor.

Bungalowbesitzer Lutz Bretschneider kann nicht nachvollziehen, warum sich die Knappenseesanierung so in die Länge zieht. Bildrechte: MDR/Diana Köhler

Die Arbeit des Bergbausanierer LMBV dauert ihm aber eindeutig zu lang. Bis 2027 - das sei eine Frechheit, so Bretschneider. Er finde es unter anderem unsinnig, dass die Sanierungsarbeiten international ausgeschrieben werden. Dadurch gehe viel Zeit verloren. Letztlich werden es dieselben Firmen sein, die die Sanierung durchführen, weil sie darauf spezialisiert sind und die Technik hier haben, schätzt Bretschneider die Situation ein.

Weg zwischen Maukendorf und Groß Särchen frei