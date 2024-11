Bildrechte: IMAGO / C3 Pictures

Lange Koalitionsbildung Unklare politische Lage bringt soziale Projekte in Bedrängnis

21. November 2024, 05:00 Uhr

Die Koalitionsbildung in Sachsen dauert an und solange keine neue Regierung steht, ist unwahrscheinlich, dass ein neuer Haushalt verabschiedet wird. Zur ohnehin angespannten Haushaltslage könnte also ab dem 1. Januar noch die Nothaushaltsführung kommen. Neue Projekte können dann nicht finanziert werden, mehr Geld für die Kommunen ist auch nicht drin. Gespart wird vielerorts schon jetzt an der Förderung sozialer Projekte.