Was macht aber die Modelle solch kleiner unabhängiger Uhrenmanufakturen wie Kudoke so wertvoll? Stefan Kudoke vergleicht es mit dem Kunstmarkt: "Die kleineren Uhrmacher - so wie wir - werden eher als Künstler gesehen. Viele ältere Modelle kommen auch in Auktionshäuser und werden versteigert. Je nach Ruf und Image gehen dann die Auktionspreise hoch." Deshalb sehen sich die kleinen Uhrenmanufakturen auch nicht vorrangig als Konkurrenz, ergänzt Ev Kudoke. Man tausche sich miteinander aus, gebe sich Tipps, treffe sich auf den Messen. "Die Sammler kaufen am Ende sowieso von jedem die Uhr", meint am Ende Uhrmachermeister Stefan Kudoke.