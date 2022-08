In Kamenz ist das neue Gebäude des Lessing-Gymnasiums an Schüler und Lehrer übergeben worden. Der Standort der historischen Lessingschule ist in den vergangenen 27 Monaten Bauzeit energetisch saniert und erweitert worden. Dabei entstanden neue Räume wie eine Aula und eine Turnhalle, die am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden konnten. In den Schulbau wurden 30 Millionen Euro investiert - eine der größten Maßnahmen in Sachsen. Ein Großteil davon wurde aus Fördermitteln der Europäischen Union bezahlt.