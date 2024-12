In diesem Jahr hat David Rüsch die Rolle des Nikolaus übernommen. Er ist Chef der Bautzener Höhenretter und schon seit 20 Jahren Feuerwehrmann. Er wolle mit der Aktion den Kindern gerade zum Nikolaustag eine Freude bereiten, weil es für sie ein besonderer Tag sei. So wie für den sechs Jahre alten Finn. Er war wegen eines kleinen Eingriffs drei Tage lang in der Kinderklinik und darf am Nikolaustag wieder nach Hause. Wie er den Nikolaus fand? "Schön!", sagt er voller Überzeugung. In seiner Hand hält er eine große Geschenketüte. Gummibärchen hat er schon darin entdeckt. Die anderen Sachen packt er erst in seinem Zimmer aus.