Dass Steffen Wolf Rettungsschwimmer geworden ist, hat er einem Eisunfall zu verdanken. So erzählt er es, während er am Beckenrand sitzt und über das Wasser blickt, das die Reflektionen der Bäume grünlich färben. Ab und zu platscht es, weil jemand reinspringt, sonst ist es an diesem Montagnachmittag ruhig. "Als Jugendlicher habe ich mal ein Kind aus einem Eisloch gezogen. Das war eingebrochen und ich war in der Nähe. Das hat sich dann herumgesprochen, da war man dann so ein bisschen wie der Held in der Stadt."

Bildrechte: Steffen Wolf privat