Daniel Olaoye spielt in Neugersdorf für den FC Oberlausitz. In der aktuellen Saison schoss der Spieler mit nigerianischen Wurzeln drei Tore für die Neugersdorfer und auch er fieberte dem Derby mit der lokalen Konkurrenz Budissa in Bautzen entgegen. Das Derby in der Fußball-Oberliga zwischen Budissa Bautzen und dem FC Oberlausitz lockte am 25. Mai fast 400 Zuschauer an. Doch dann soll es in der Müllerwiese in Bautzen anscheinend zu unschönen Zwischenfällen gekommen sein. Daniel Olaoye soll in der ersten Halbzeit von Bautzener Fans rassistisch beleidigt worden sein. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte Olaoye, Fans hätten Affenlaute gemacht, als er am Ball war.