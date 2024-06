Der Spielmannszug Radeberg hat an diesem Wochenende bei der Weltmeisterschaft der Spielmannszüge im niedersächsischen Rastede den Titel geholt. Wie der Verein mitteilte, konnten sich die Musiker im Wettstreit mit 78 anderen Spielmannszügen aus zehn Nationen durchsetzen. Sie siegten demnach in den Kategorien Marschparade und Marschparcours.

Für den Verein war es nach eigenen Angaben das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Qualifikation für die Teilnahme an der Veranstaltung gelungen ist. Dafür hätten die 48 Spielerinnen und Spieler in den vergangenen Monaten neue und besonders schwere Stücke eingeübt.