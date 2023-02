In den Oberlausitzer Alstom-Werken haben hunderte Beschäftigte gegen den geplanten Stellenabbau protestiert.

Die Gewerkschaft fordert eine Zukunftsstrategie und legt ein eigenes Konzept vor.

Unter den Beschäftigten herrscht laut Betriebsrat große Unsicherheit.

Im Alstom-Werk Bautzen haben sich am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben mehr als 800 Beschäftigte am Aktionstag der IG Metall gegen den geplanten Stellenabbau beteiligt. Die gesamte Frühschicht sei ihrem Aufruf zur außerordentlichen Betriebsversammlung gefolgt, so ein Gewerkschaftssprecher. Auch im Görlitzer Werk gab es Proteste. Am Freitag steht eine neue Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und dem Alstom-Management an. Bei ihr geht es um die Zukunft der Werke und die Kürzungspläne, die auch die Standorte Bautzen und Görlitz betreffen.

Alstom will Standorte wettbewerbsfähig machen

Im Görlitzer Werk sollen 300 bis 400 Stellen gestrichen werden, in Bautzen bis zu 150. Außerdem sollen die Beschäftigten auf Lohn verzichten. Der Alstom-Konzern will nach eigenen Angaben die Standorte in Deutschland wettbewerbsfähig und zukunftsfest machen. Deshalb habe man einen "Transformationsprozess" angestoßen, so Alstom-Sprecher Andreas Florez. Diesen wolle man gemeinsam gestalten, weshalb man sich mit den Arbeitnehmervertretern auf Verhandlungen verständigt habe. Aufgrund der Komplexität der Inhalte seien diese noch nicht abgeschlossen.

Das Alstom-Werk in Bautzen baut auch S-Bahnen für Hamburg. Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Volker Emersleben

Gewerkschaft fordert Zukunftsstrategie

Die IG Metall lehnt diese Pläne des Alstom-Konzerns ab. Man verhandele jetzt seit einem Jahr, so Irene Schulz vom Vorstand der IG Metall Berlin, Brandenburg, Sachsen. Bisher ohne Ergebnis. Man brauche mehr und nicht weniger Bahnindustrie in Deutschland. Ohne leistungsfähige Industrie komme man beim Ausbau des Bahnverkehrs nicht voran. Es brauche eine Zukunftsstrategie.

Gewerkschaft und Betriebsrat legen eigenes Konzept vor

Deshalb habe die Gewerkschaft gemeinsam mit den Betriebsräten ein eigenes Konzept vorgelegt, so Irene Schulz. "Wir haben uns angeschaut, wo man die Produktivität an den einzelnen Standort noch erhöhen und Prozesse verbessern kann. Dort ist Potenzial drin." Bevor man also anfange Arbeitsplätze abzubauen und Fachkräfte nach Hause zu schicken, müsse man auf diesen Bereich den Fokus legen.