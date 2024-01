Nach dem Tod eines 50-Jährigen auf dem Marktplatz in Bischofswerda sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt nach eigenen Angaben aufgrund des Verdachts des Totschlags. Die Beamten wollen den genauen Ablauf des Geschehens ermitteln. Dazu suche man Menschen, die die Auseinandersetzung am vergangenen Wochenende gesehen oder vielleicht sogar gefilmt haben, hieß es.

In der Nacht zum vergangenen Sonntag war es auf dem Marktplatz in Bischofswerda zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden ein 50-Jähriger und ein 18-Jähriger schwer verletzt. Für den 50-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt nach Angaben der Polizei in Untersuchungshaft. Keine Angaben machte sie bisher darüber, in welchem Verhältnis die Männer zueinander standen.