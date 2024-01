Nach dem Tod eines 50-Jährigen auf dem Marktplatz in Bischofswerda muss ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Zuvor war es in der Nacht zum Sonntag auf dem Marktplatz in Bischofswerda zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.