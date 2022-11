Zwei Klimaaktivisten, die vor zwei Monaten das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde blockiert hatten, sind vom Amtsgericht Cottbus zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Dem Mann und der Frau wurden gemeinschaftlich begangene Nötigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen . Das Amtsgericht in Cottbus hat zudem am Donnerstag die zunächst auf zwei Monate befristeten Untersuchungshaftbefehle entfristet. Andere Aktivisten hatten zuvor vor dem Gerichtsgebäude protestiert und eine Freilassung gefordert.

Eine Gruppe von Klimaaktivisten war am 19. September auf das Gelände des Kraftwerks in Jänschwalde eingedrungen, hatte sich an Gleise festgekettet und Kohleförderanlagen besetzt. Das Energieunternehmen Leag fuhr deswegen zwei Kraftwerksblöcke zeitweise herunter. Das Braunkohlekraftwerk in der Lausitz ist das drittgrößte in Deutschland.