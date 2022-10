Erst vor wenigen Tagen hatte der Stromerzeuger und Braunkohlekonzern Leag den Block F im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde reaktiviert. Nun musste er ihn auch schon wieder vom Netz nehmen. Das Unternehmen gab am Freitag eine Störung als Grund an. "In den nächsten Tagen" solle der Block aber wieder ans Netz gebracht werden, sagte eine Sprecherin.

Im Gespräch mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte sie bereits am Donnerstag eingeräumt, dass die Leag den Block wieder vom Netz genommen hatte. Unklar blieb aber, wann er wieder Strom ins Netz würde einspeisen kann. Ebenso hatte die Sprecherin im Interview von einem "kleineren Schaden" an einem der beiden Kessel an Block E berichtet, der "kurzfristig" behoben werde. Der Block sei aber weiterhin am Netz. Mit teilweise auftretenden technischen Befunden während des Beginns des Dauerbetriebs" habe man gerechnet, hieß es.

Block F sollte Anfang Oktober stillgelegt werden

Block E war schon am 6. Oktober ans Netz gegangen, Block F – der nun ausfällt – erst vor einer Woche. Nach Angaben der Leag haben die beiden Blöcke eine Gesamtleistung von 1.000 Megawatt. Das Kraftwerk Jänschwalde ist das drittgrößte in Deutschland. Die sechs Blöcke des Kraftwerks haben nach Betreiberangaben eine Gesamtleistung von 3.000 Megawatt. Damit können sie rund sechs Millionen Haushalte mit Strom versorgen.

Betreiber gibt sich optimistisch