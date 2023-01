Die Vogelhochzeit wird in sorbischer Sprache aufgeführt, es gibt aber eine Simultanübersetzung über Kopfhörer. Am Donnerstag, den 12. Januar, wird Premiere in Cottbus gefeiert. Danach gibt es mehrere Aufführungen in der Region um Bautzen. Für die Kinder wird ein separates Programm angeboten: Das Musical "Flieg mit mir" wird in sorbischer und deutscher Sprache aufgeführt, es hat am 19. Januar Premiere.