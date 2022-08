Die Wasserentnahme aus Gewässern wird im Landkreis Bautzen weiter eingeschränkt. Dazu ist eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Demnach darf nur noch in Ausnahmefällen wie zur Löschwasserversorgung Wasser aus Flüssen, Teichen und Seen gepumpt werden. Auch Inhaber von wasserrechtlichen Erlaubnissen dürfen kein Wasser mehr entnehmen. Das Schöpfen mit Handgefäßen bleibt aber erlaubt.

Grund für die Einschränkungen ist die anhaltende Dürre und das damit verbundene Niedrigwasser in Flüssen, Bächen und Seen. Der Landkreis will nach eigenen Angaben die Wasserressourcen unter anderem zur Trinkwassergewinnung erhalten. Auch soll in den nächsten Wochen mehr kontrolliert werden. Verstöße können mit einem bis zu 50.000 Euro hohen Bußgeld bestraft werden, hieß es.