Bildrechte: Stadtverwaltung Bernsdorf/Sandro Schneider

Straßgräbchen Dorf in der Lausitz zieht Sachsens größte Investitionen an

24. Januar 2025, 14:33 Uhr

"Kinder sind im Ortsteil Straßgräbchen herzlich willkommen", wirbt Bernsdorf auf seiner Internetseite. Die Stadt zählt zu den schrumpfenden und alternden Orten in Sachsen. Trotzdem geben sich Firmen iin einem Ortsteil die Klinke in die Hand und stecken viele Millionen in ihre Ansiedlung. Bürgermeister Harry Habel hat MDR SACHSEN das Erfolgsrezept verraten und seinen noch unerfüllten Wunsch.