Die Bundeswehr will in den kommenden zehn Jahren rund 700 Millionen Euro in ihre Infrastruktur in Sachsen investieren. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch beim Besuch des geplanten Standortes in Bernsdorf im Landkreis Bautzen. Manches sei bereits in der Planung oder in der Realisierungsphase.