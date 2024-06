Man merkt, dass die Kinder wirklich Lust auf das heutige Programm haben. An einem aus Holzbrettern zusammengezimmerten Tisch erklärt Mirtschink was heute noch gemacht werden muss. Es sollen Löcher in dünne Platten gebohrt und dann alle Bauteile zusammengeschraubt werden, damit ein fertiges autonomes Gefährt entsteht. Und schon zieht die kleine Karawane durch verschiedene Bastelräume bis in die Holzwerkstatt. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Spaß haben und trotzdem lernen

Das Spektakel findet statt in den Räumlichkeiten des Tagwerk e.V. in Bautzen. Hier wird ein Robotik-Workshop für Schüler angeboten. An vier Terminen soll ein Fahrzeug gebaut werden, welches automatisch Hindernisse umfährt. Die Idee ist, handwerkliche Grundlagen für Programmieren, Elektrotechnik, digitales Konstruieren und Holzbau spielerisch zu erlernen. Die Teilnehmer sind zehn bis 14 Jahre und laut Referent André Mirtschink sind die Plätze begehrt. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Bei sehr jungen Teilnehmern ist es so, dass es sich um eine Heranführung an Technologie handelt. Um sich später dann dran zu erinnern, wenn sie eigene Projekte haben. André Mirtschink Vorsitzender Tagwerk e.V.