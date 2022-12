Die ungewöhnliche Blutentnahme klappte erst im zweiten Anlauf. Die Wanze fühlte sich demnach erst bei 27 Grad Celsius Hauttemperatur wohl genug, um sofort mit der Blutentnahme anzufangen. Der Stich des Parasiten sei feiner als der einer Kanüle und durch den betäubenden Speichel spüre der Wirt - also die Schildkröte - weder das Stechen mit dem Saugrüssel, noch die bis zu 20 Minuten dauernde Blutentnahme. Hat sich die Wanze vollgesogen, wird sie anschließend nicht getötet, sondern mit einer Hohlnadel punktiert und das Blut, für das sich die Experten interessieren, dem Hinterleib des Insekts entnommen.

Der Zoo sieht im Einsatz der Raubwanze "eine besonders stressfreie und angenehme Methode" für das zu untersuchende Tier. Die Wanzen kauft der Zoo nach eigenen Angaben bei einem Züchter, da nur junge Insekten in einem fortgeschrittenen Larvenstadium ausschließlich Blut saugen.



Nach dem Saugprozess wird der Wanze das Blut mittels einer Kanüle aus dem Körper abgezogen, die Wanze kann also nur einmal für die Forschung eingesetzt werden. Das Verfahren funktioniert nur, weil erst nach vier Tagen im Magen-Darm-Trakt der Wanze der Verdauungsprozess einsetze, hieß es. Bis dahin sei das Blut in der Wanze frei von Verunreinigungen.