"Es ist im Ahrtal viel schlimmer, als man im Fernsehen sieht", sagt der Görlitzer Rudi Dollischall, der seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 bis heute als Fluthelfer an der Ahr unterwegs ist. Erst vor wenigen kehrte der Rentner aus dem Katastrophengebiet wieder zurück nach Görlitz. Sein Transporter musste in die Werkstatt, seine Kleidung gewaschen und vor allem das Werkzeug musste repariert oder ersetzt werden.

Jetzt sitzt der 67-Jährige in seiner Wohnung in der Görlitzer Altstadt bei einem Kaffee und sieht sich Fotos von Einsätzen an: "Hier, das ist einer unserer Einsatzorte, da haben wir geballert!" Ballern steht bei Rudi Dollischall nicht etwa für "in der Gegend rumschießen". Ballern steht für stemmen und ranklotzen. Mit schweren Bohrhämmern wird der Putz von den Wänden gemeißelt - also "geballert" - , damit das Gebäude trocknen kann.



Der Görlitzer gehört mit anderen Oberlausitzern zum "Team Ballern". Die Truppe, zu der meist junge Leute aus ganz Deutschland gehören, hat sich bei einem Hilfseinsatz in der Gemeinde Schuld - mitten im Schlamm - zusammengefunden.