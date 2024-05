Sophia Keil hat sichtlich gute Laune. Mit einem Strahlen zeigt die Professorin ihr "Labor": zwei Räume im Untergeschoss der Hochschule Zittau, in denen sie mit ihrem Team die Zukunft der Arbeitswelt erforscht. Die löst bei ihr eher Begeisterung als Ängste aus, so scheint es.

In einer Ecke stehen zwei Roboterarme. In der anderen ein autonom fahrender, intelligenter Transportroboter. Und auch wenn man das nicht sieht: Das Team "SCO-TTI" forscht hier zum Einsatz von KI in Betrieben. Der Name ist inspiriert von "Scotty", dem Ingenieur von Raumschiff Enterprise, und steht für "Science Center Oberlausitz - Technologietransfer innovativ".