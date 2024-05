Der ehemalige Leiter der Comenius-Oberschule Mücka bei Niesky ist in Kambodscha festgenommen worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, sei der 55-Jährige bereits Anfang März von der dortigen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Einen Monat später wurde der Mann nach Deutschland geflogen und hier in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.