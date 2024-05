Am Donnerstag gab es viel Zuspruch für das Projekt vom Kreiselternrat. Initiiert wurde es von Professorin Anke Langner. Sie hat an der TU Dresden die Professur für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusive Bildung inne und ist wissenschaftliche Leiterin des Projekts Universitätsschule Dresden. Finanzielle Unterstützung kommt vom Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA), das derzeit in Görlitz aufgebaut wird. Das DZA trage laut TU die Kosten der Verträge der Studentischen Hilfskräfte, die in dem Projekt an die Schulen fahren. "Dieses Miteinander ist genial. Auch für uns ist das Projekt eine Herzensangelegenheit", sagt Ronald Lindecke, Vorsitzender des Kreiselternrats und zuständig für die Oberschulen.



"Wir haben im Schnitt 20 Prozent Unterrichtsausfall. Doch wir wollten nicht nur klagen, sondern Lösungen aufzeigen." Der Kreiselternrat, der ebenfalls in das Projekt involviert ist, hoffe auf eine Verstetigung des Projekts nach der Pilotphase. "Am besten schon ab September mit so vielen Oberschulen wie möglich", sagt Lindecke. Alle Direktoren im Kreis würden dem Projekt positiv gegenüberstehen. Schon jetzt werde nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht und potentielle Mentoren aus dem Kreise pensionierter Lehrkräfte angesprochen, falls das Projekt im Herbst ausgeweitet werden könne.