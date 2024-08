MDR SACHSEN hat sie verraten, wie sie in dieser Gegend auf Kamele kam: "Ich bin ja Buchhalterin von Beruf. Für ein Teamevent hatten wir mal einen Gutschein für eine Lamawanderung bekommen. Das fand ich so fetzig, dass ich meinen Mann fragte: Schatz, es ist vielleicht verrückt, aber was hältst du davon, wenn wir das auch machen", erinnert sich Kühn. Und tatsächlich setzte das Paar den Plan um. "Wir haben unser Einfamilienhaus verkauft, sind hier rausgezogen, haben uns Tiere geholt und los ging es."