Wann die ersten Bagger loslegen und die ersten ICE von Berlin nach Görlitz fahren könnten, wollte Lutz nicht konkret sagen. Doch die Strecken sollten schnellstmöglich ausgebaut werden und in Betrieb gehen. Lutz nennt dabei den Zeitraum der 2030er-Jahre.

Verbindung zwischen Bad Lausick und Geithain wird zweigleisig

Weiteres Vorhaben ist laut Bahn die Planung des 44 Kilometer langen Nordabschnitts zwischen Bad Lausick und Geithain auf der Strecke Leipzig–Chemnitz. Diese Strecke solle ebenfalls elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut werden. Die Planungen würden derzeit vorbereitet. Danach schließen sich den Angaben zufolge Vermessungen und Umweltuntersuchungen an. Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Dulig: Nicht tragbarer Zustand soll sich ändern

Für Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) sei der Planungsstart von erheblicher Bedeutung. "Sachsen war in den vergangenen Jahren vom Fernverkehr der Bahn fast abgekoppelt. Das ändert sich nun", sagte er am Mittwoch in Görlitz.

Gerade für den Ausbau der Strecken Cottbus - Görlitz und Leipzig - Chemnitz habe man sich finanziell wie auch personell vorangetrieben. So seien die Planungen für die Elektrifizierung des Görlitzer Bahnhofes mit drei Millionen Euro vom Freistaat unterstützt worden. Bildrechte: IMAGO / Volker Preußer

Chancen in strukturschwache Regionen bringen

Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing seien die Verkehrsprojekte entscheidend, um neue Unternehmen, Arbeitsplätze und Chancen in die von Strukturwandel betroffenen Regionen zu bringen. "Strukturwandel im Zeichen des Klimaschutzes erfordert konkrete Angebote und Perspektiven für die vom Wandel am stärksten betroffenen Regionen", sagte Wissing in Görlitz. Der FDP-Politiker nennt dabei die Elektrifizierung der Strecke Cottbus und Görlitz als wichtiges Projekt für die Lausitz. Bildrechte: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Wie geht es weiter?

Mit der Vereinbarung werden nach Angaben des sächsischen Verkehrsministeriums nun erste Planungen auf Grundlage der bestehenden Strecken vorangetrieben. Aus diesen würden erste Kostenschätzungen und Zeiträume für eine bauliche Umsetzung festgelegt.



Die bislang letzten Fernzüge fuhren 2004 von Dresden nach Nürnberg, ein Intercity jeden Tag. Die letzten internationalen Fernzüge waren zwei Interregios im selben Jahr von Dresden nach Wroclaw (Breslau).

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt die Finanzierungsvereinbarung grundsätzlich. Zugleich kritisiert die Fahrgastvertretung aber die bisherigen Versäumnisse. Ingo Koschenz, Referent für Osteuropaverkehre, sagte: "Der Bund hat den Ausbau der Strecken nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Dresden nach Görlitz gegenüber der polnischen Regierung im Jahr 2003 in einem Staatsvertrag fest zugesagt." Während in Polen schon kurz danach die Bagger rollten - die Strecke Breslau-Zgorzelec wurde bis 2019 ausgebaut und elektrifiziert - sei in Deutschland 20 Jahre nichts passiert.

Eine Fahrleitung hängt von polnischer Seite bis etwa in die Mitte der Neißebrücke, bis zum Görlitzer Bahnhof fehlen 1.000 Meter. "Wir haben es in 80 Jahren nicht geschafft, in der Oberlausitz jene infrastrukturellen Standards wiederherzustellen, die es hier bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat." Görlitz - Cottbus blieb nach Abbau eines Gleises als Reparationsleitung eingleisig. Und auch Görlitz war vom damaligen Schlesien her zwischen 1923 und 1946 schon einmal an die Oberleitung der Eisenbahn angeschlossen.