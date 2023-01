Stadt übernimmt mehr Aufgaben

Nach Angaben des Stadtsprechers Wulf Stibenz habe es im Sommer auch einige Probleme mit der Absicherung des Badebetriebes durch Rettungsschwimmer gegeben. Diesbezüglich sei die neue Ausschreibung angepasst worden. So will sich die Stadt künftig um alle Sicherheitsfragen und den technischen Badbetrieb selbst kümmern. Hier spielten Haftungsgründe eine Rolle, so Stibenz. Der Badbetreiber soll nur noch für Einlass, Kioskbetrieb und Veranstaltungen im Freibad verantwortlich sein. Im April wolle man sich für einen Betreiber entschieden haben.

Der neue Betreiber soll sich um Einlass, den Kiosk und Veranstaltungen im Freibad kümmern. Bildrechte: Stadtverwaltung Weißwasser

Der letzte Betreiber Steffen Laube signalisiert, sich auch auf die neue Ausschreibung bewerben zu wollen. Der Berliner, der seine Familie hier in die Region holen will, hatte mit dem Jahnbad langfristig geplant. Zumal er in der Saison 2022 aufgrund der Bauverzögerung nicht das große Rad habe drehen können, wie Laube es ausdrückt. "Das Jahnbad war jahrelang geschlossen. Das muss man erst einmal wieder aufbauen."

Das Jahnbad liegt mitten im Stadtgebiet in der Nähe des Tierparks von Weißwasser. Es war in den vergangenen drei Jahren im Rahmen der Verschönerung des Jahnparks grundlegend saniert worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden insgesamt 1,2 Millionen Euro in den Abriss alter Anlagen sowie den Neubau von Kiosk, Toiletten, Spielplätzen, Park- und Caravanstellplatz investiert worden. Das Geld stammte aus Eigenmitteln und Förderprogrammen.