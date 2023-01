In Schieflage Wohnblock in Weißwasser wird mit Harz angehoben

In einem Block in Weißwasser haben sich Risse gebildet, die von Jahr zu Jahr größer werden. Denn das Haus sackt auf einer Seite ab. Die Wohnungsbaugesellschaft hat nun eine Spezialfirma geholt. Sie soll das Gebäude wieder anheben. Für den Eingriff in den Baugrund müssen die Mieter nicht einmal ihre Wohnungen verlassen.