Elterninitiative Spielend lernen in der Freien Alternativschule in Weißwasser

Sachsen hat mehr als 200 allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft. Besonders viele alternative Konzepte werden in Dresden und Leipzig angeboten. Auf dem Land gibt es die Qual der Wahl nicht. Weil Eltern in der Oberlausitz mit der Schullandschaft unzufrieden waren, haben sie die Sache selbst in die Hand genommen. So ist eine kleine freie Schule mit gerade einmal 21 Kindern in Weißwasser entstanden und die verfolgt ein ganz eigenes Konzept.