In einem Kunststoffbetrieb in Niedercunnersdorf im Landkreis Görlitz ist am Donnerstagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, sei die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und lösche den Brand. Verletzte gibt es nach ersten Informationen nicht.