Eine 93 Jahre alte Frau war am 28. Februar auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses mitten am Tage in ein offenbar plötzlich entstandenes Loch gestürzt und laut Obduktionsbericht darin ertrunken. Die Bauaufsicht kam nach Aktenprüfung zu dem Ergebnis, "dass es sich vermutlich um einen Brunnen handelt", sagte eine Sprecherin der Stadt Görlitz im Juli. Zur weiteren Aufklärung hatte die Staatsanwaltschaft nach dem Unglück ein Gutachten bei einem Sachverständigen für Gebäudeschäden in Auftrag gegeben. Das soll nun überarbeitet werden.