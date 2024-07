Die Anfang des Jahres in einem Schacht auf einem Görlitzer Hinterhof verunglückte Rentnerin ist nicht an Sturzverletzungen gestorben. Das hat die rechtsmedizinische Untersuchung der Leiche ergeben. Wie Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ergab die Obduktion Ertrinken als Todesursache.

Die 93-Jährige war am 28. Februar am helllichten Tag auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in ein plötzlich entstandenes Loch gestürzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Seniorin nur noch tot bergen.